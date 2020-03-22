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Менеджер Хабиба: «Есть четыре-пять вариантов места проведения боя с Фергюсоном»

18:02
(слева направо) Хабиб Нурмагомедов, глава UFC Дана Уайт, Тони Фергюсон. Фото twitter.com
(слева направо) Хабиб Нурмагомедов, глава UFC Дана Уайт, Тони Фергюсон. Фото twitter.com
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Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал, что сейчас ведется поиск площадки для проведения поединка между россиянином и Тони Фергюсоном. Бой должен был состояться в Нью-Йорке, но перенесен из-за пандемии коронавируса.

— У нас сейчас четыре-пять стран в разработке, какие именно, пока не могу сказать, — цитирует РБК Магомедова. — Мы следим за обстановкой, она каждый день меняется, и что-то сложно сейчас прогнозировать.

18 апреля должен состояться поединок между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения.

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Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5e7762b49a7947bf5ca81be0

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