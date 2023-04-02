Васселл может стать следующим соперником Бейдера

Чемпион Bellator в тяжелом весе Райан Бейдер может провести защиту титула против англичанина Линтона Васселла. Об этом сообщил президент Bellator Скотт Кокер.

«Титульный шанс, скорее всего, достанется Васселлу. Думаю, и Даниэль Джеймс имеет шанс следующим. Мы обязательно пригласим его в Чикаго [на Bellator 297]», — сказал Кокер на пресс-конференции после Bellator 293.

На счету Васселла 23 победы и 8 поражений. В последнем поединке 39-летний англичанин нокаутом в первом раунде выиграл у ученика легендарного Федора Емельяненко Валентина Молдавского.

В феврале на турнире Bellator 290 Бейдер техническим нокаутом победил Федора Емельяненко. В активе американца 31 победа и 7 поражений.