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Сегодня, 20:37

Васселл может стать следующим соперником Бейдера

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион Bellator в тяжелом весе Райан Бейдер может провести защиту титула против англичанина Линтона Васселла. Об этом сообщил президент Bellator Скотт Кокер.

«Титульный шанс, скорее всего, достанется Васселлу. Думаю, и Даниэль Джеймс имеет шанс следующим. Мы обязательно пригласим его в Чикаго [на Bellator 297]», — сказал Кокер на пресс-конференции после Bellator 293.

На счету Васселла 23 победы и 8 поражений. В последнем поединке 39-летний англичанин нокаутом в первом раунде выиграл у ученика легендарного Федора Емельяненко Валентина Молдавского.

В феврале на турнире Bellator 290 Бейдер техническим нокаутом победил Федора Емельяненко. В активе американца 31 победа и 7 поражений.

Bellator (Беллатор)
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