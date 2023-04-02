Боец полусреднего веса UFC Хорхе Масвидаль в интервью ESPN рассказал о купленном доме в Майами и своем автопарке.

— Тут у тебя рядом с домом трасса? Этот высокий забор создает приватность?

— Да, тут платная дорога. Это одна из причин, почему дом долго стоял на продаже. Никто не хочет шума от дороги, но когда я закрываю дома двери... я поставил ударопрочные окна, и ничего не слышно. Могу услышать из комнаты, как кто-то на дороге мощно газанул, или как случилась авария, но в основном, я без проблем засыпаю. И у меня тут нет соседей. Вот с этой стороны я никогда не видел каких-то людей, с этой стороны у людей свои дела, последнее, что им нужно — это внимание. Мне ни с кем не приходится видеться, и это лучшее, что может быть.

— Машина на каждый день у тебя — это BMW?

— Я на ней всегда езжу в American Top Team. У меня есть Порше, могу дать на нем газу. Когда я в Майами, всякие дела, то для этого у меня Benz [Гелик]. У меня есть и классические тачки, но я на них особо никогда не езжу. Они у меня есть, но я особо на них не красуюсь. Могу поехать в них на фотосессию, машину могут обуксировать туда. Сделают фотосет, никто на ней не будет ездить, они заплатят мне деньги. Я такой: «Бро, если ESPN готов платить мне за это, круто. Если нет, то ничего страшного».

В ночь на 9 апреля Масвидаль подерется с Гилбертом Бернсом на UFC 287 в Майами.