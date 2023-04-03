Белал Мухаммад назвал бойца, с которым хочет подраться: «Он был величайшим»

Средневес UFC Белал Мухаммад (22-3) признался, что его следующий бой может пройти против экс-чемпиона дивизиона Камару Усмана (20-3).

«Камару Усман — чемпион, он дважды побил Колби, — сказал Мухаммад в интервью Jesse ON FIRE. — Многие считали его величайшим полусредневесом. Если я побью его в доминирующей манере, никто не сможет сказать, что я не достоин титульного боя.

Я действительно надеюсь, что этот бой состоится, к тому же он не получил серьезного урона в бою с Леоном. И раз Леон сможет вернуться в июле, то почему Камару нет?"

Мухаммад идет на серии из восьми побед. В прошлом бою он победил Шона Брэди (15-1) техническим нокаутом во втором раунде 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Усман в прошлом бою проиграл Эдвардсу решением большинства судей (48-46, 48-46, 47-47). Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.