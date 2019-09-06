Василий Шестаков: «Бой с Порье легкой прогулкой для Хабиба не станет»

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков считает Хабиба Нурмагомедова фаворитом в бое против Дастина Порье. Однако, по его мнению, американец сейчас на эмоциональном подъеме.

— Очевидно, что против Хабиба у американского спортсмена шансов мало, — цитируют «Известия» Шестакова. — Но и легкой прогулкой для российского спортсмена бой тоже, скорее всего, не станет. Эмоционально Дастин сегодня находится на подъеме, одержав победы в последних поединках, в том числе над такими непростыми соперниками, как Энтони Петтис, Эдди Альварес, Макс Холлоуэй и Джастин Гэтжи. Очевидно, что это добавляет американцу веры в себя. Но, несмотря на все достоинства американца, вероятность благоприятного для него исхода в бою с Нурмагомедовым крайне мала. У Хабиба нет слабых мест, а в партере на сегодняшний день ему просто нет равных. Статистика боев 27-0-0 говорит сама за себя.

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье пройдет в Абу-Даби. Его победитель затем может сразиться с Тони Фергюсоном.

«СЭ» проведет прямую трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.