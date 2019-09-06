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Василий Шестаков: «Бой с Порье легкой прогулкой для Хабиба не станет»

04:36
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Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков считает Хабиба Нурмагомедова фаворитом в бое против Дастина Порье. Однако, по его мнению, американец сейчас на эмоциональном подъеме.

Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье.Орел против отличника. Хабиб победит Порье, если не пропустит удар в челюсть

— Очевидно, что против Хабиба у американского спортсмена шансов мало, — цитируют «Известия» Шестакова. — Но и легкой прогулкой для российского спортсмена бой тоже, скорее всего, не станет. Эмоционально Дастин сегодня находится на подъеме, одержав победы в последних поединках, в том числе над такими непростыми соперниками, как Энтони Петтис, Эдди Альварес, Макс Холлоуэй и Джастин Гэтжи. Очевидно, что это добавляет американцу веры в себя. Но, несмотря на все достоинства американца, вероятность благоприятного для него исхода в бою с Нурмагомедовым крайне мала. У Хабиба нет слабых мест, а в партере на сегодняшний день ему просто нет равных. Статистика боев 27-0-0 говорит сама за себя.

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье пройдет в Абу-Даби. Его победитель затем может сразиться с Тони Фергюсоном.

«СЭ» проведет прямую трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/917713/sevastian-terletckii-rinat-shigaev/perekati-pore-kakaia-taktika-prineset-khabibu-nurmagomedovu-pobedu

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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