Василевский — о дебюте Шары Буллета в UFC: «Там такие же люди из мяса и костей, не стоит накидывать пуха»

Боец ММА Вячеслав Василевский ответил на вопрос, как возможное поражение в дебютном поединке в UFC повлияет на мотивацию Шарабутдина Магомедова (Шары Буллета).

«Тут все зависит от него самого. У нас есть удачные примеры. Магомед Анкалаев проиграл в дебютном поединке в UFC. Причем это было очень обидно, а самого Анкалаева списали со счетов. То же самое было с Сергеем Павловичем, когда он вышел на первый бой против возрастного Алистара Оверима и просто потерялся. В UFC дерутся обычные люди. Чем Исраэль Адесанья лучше Шары? Физическая сила и борцовская база у них одинаковая. Да, Адесанья более матерый, учитывая опыт выступлений. У Исраэля просто больше известных скальпов в копилке. Если завтра организовать бой между Шарой и Адесаньей, то не совсем понятно, кто одержит победу. В UFC такие же люди из мяса и костей. Поэтому не стоит накидывать пуха», — цитирует Василевского Metaratings.ru.

Шара Буллет дебютирует в организации на турнире UFC 294, который состоится в октябре 2023 года в Абу-Даби.

29-летний Магомедов провел 17 поединков в ММА, во всех из которых одержал победы. В декабре 2022 года он подписал контракт с UFC.