Джефф Монсон: «Для меня большой праздник провести свой последний бой в родной Уфе»

Боец ММА Джефф Монсон высказался о поединке против Александра Емельяненко в Уфе.

«Уфа стала для меня родным городом, где я проведу свой последний бой. В этом городе моя семья, мои друзья, и именно в Башкортостане я буду вести свою политическую деятельность. Моя цель — строить спортивные школы для детей в Башкортостане и работать с молодежью. Для меня большой праздник — провести свой последний бой в родной Уфе», — цитирует Монсона Sport24.

Ранее Монсон заявил, что окончательно завершит спортивную карьеру после боя с Емельяненко. Всего он провел 87 поединков в ММА, одержал 60 побед, потерпел 26 поражений, 1 бой завершился ничьей.