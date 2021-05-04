Некогда непобежденный экс-претендент на титул UFC в полутяжелом весе американец Доминик Рейес прокомментировал досрочное поражение восходящей звезде из Чехии Иржи Прохазке.

«Наконец-то я дома в окружении людей, которых люблю. Я хочу сказать, что вышел туда и дрался от всего сердца. Я отдал все силы, и я рад, что бой получился увлекательным для большинства из вас.

Я счастлив и расстроен, поскольку, как вы понимаете, не такого результата я ожидал. Но я вышел и дрался ради желаемого результата, поэтому я горжусь собой.

Я все еще люблю эту игру, хотя порой она не отвечает взаимностью, но это то, на что мы подписывались. Хочу сказать, что лечение проходит на хорошем уровне, поэтому со мной все будет в порядке.

Также мои поздравления Прохазке. Крутой бой и какой удар локтем! Это был один из тех незаметных ударов. Пусть хранит вас Бог, и увидимся в следующий раз, ребята", — написал Доминик Рейес в своем Instagram.

Рейес и Прохазка встретились в минувшие выходные на турнире UFC on ESPN 23 в Вегасе. Доминик оказался в глухом нокауте после пропущенного удара локтем от Прохазки во втором раунде.