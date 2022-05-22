Вартанян и Сарнавский получили бонусы за досрочную победу на АСА 139

Лига АСА объявила имена бойцов, которые получили бонусы за досрочную победу на АСА 139 в размере 5 тысяч долларов. Турнир состоялся 21 мая на «ЦСКА Арене» в Москве.

Бонуса удостоился российский боец Эдуард Вартанян (23-4) за победу над южноафриканцем Алейном Илунгой (12-6) в 3-м раунде. Вартанян успешно провел болевой прием. Также бонус получил российский боец Александр Сарнавский (40-8), который за 42 секунды победил бразильца Хердесона Батисту (17-5). Сарнавский перевел противника в партер, где провел добивание.

Вартанян подерется с Юсуфом Раисов (19-2) в полуфинале Гран-при ACA в легком весе. Их поединок состоится 17 сентябре в Москве.