Андерсон Сильва отправил Бруно Мачадо в нокдаун в выставочном поединке

47-летний бразилец Андерсон Сильва показал мастер-класс в выставочном поединке по правилам бокса против 35-летнего бразильца Бруно Мачадо. Сильва отправил соотечественника в жесткий нокдаун в 5-м раунде. Тем не менее Мачадо встал и продолжил бой. Победитель боя не был объявлен из-за того, что поединок был выставочным.

В прошлом бою Сильва победил экс-чемпиона мира в среднем весе Хулио Сезара Чавеса-младшего по правилам бокса 20 июня 2021 года в Гвадалахаре, Мексика.