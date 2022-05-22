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Сегодня, 11:50

Андерсон Сильва отправил Бруно Мачадо в нокдаун в выставочном поединке

Давид Хачатрян
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47-летний бразилец Андерсон Сильва показал мастер-класс в выставочном поединке по правилам бокса против 35-летнего бразильца Бруно Мачадо. Сильва отправил соотечественника в жесткий нокдаун в 5-м раунде. Тем не менее Мачадо встал и продолжил бой. Победитель боя не был объявлен из-за того, что поединок был выставочным.

В прошлом бою Сильва победил экс-чемпиона мира в среднем весе Хулио Сезара Чавеса-младшего по правилам бокса 20 июня 2021 года в Гвадалахаре, Мексика.

ММА
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