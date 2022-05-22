Хабиб планирует навестить Кейна Веласкеса в тюрьме на следующей неделе

Непобежденный бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) сообщил, что он намерен встретиться с Кейном Веласкесом, чтобы поддержать его в такой сложной ситуации.

"Вчера я спросил тренера, есть ли у меня возможность навестить Кейна? Знаю, что в России я бы мог это сделать, но в США другие законы, — сказал Нурмагомедов в интервью TMZ. — Я очень сильно хочу увидеть его. Через несколько дней я приеду в Сан-Хосе. Я хочу увидеть его, пожать руку и зарядить энергией.

Каждый, кто любит и уважает свою семью, сделает то же самое, что и Кейн. Никто не будет думать о законе, когда дело касается твоей семьи. Ты должен защищать родных. Несправедливо, что Кейн сидит в тюрьме, а тот парень разгуливает по улицам. Его нужно посадить! Он гораздо опаснее Кейна. Кейну 40 лет, он никогда не конфликтовал с людьми на улице. Он самый приятный в общении человек. Я тренировался с ним более 10 лет, я знаю его семью».

Веласкес был арестован 1 марта в связи с покушением на убийство. Американец преследовал 43-летнего Гарри Юджина Гуларте, который ранее обвинялся в растлении малолетнего. Гуларте надругался над ребенком Веласкеса. 17 мая суд отказал Веласкесу в освобождении под залог.