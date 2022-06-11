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11 июня, 23:50

Валентина Шевченко — Таила Сантос: во сколько начало и где смотреть трансляцию боя

Валентина Шевченко в ночь на 11 июня проведет седьмую защиту титула
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Валентина Шевченко.
Фото Global Look Press

В ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре состоится турнир UFC 275, в со-главном бою которого сразятся Валентина Шевченко (Киргизия) и Таила Сантос (Бразилия). Это будет поединок за титул чемпионки организации в женском наилегчайшем весе.

Основной кард стартует в 05.00 по московскому времени. Поединок Валентина Шевченко — Таила Сантос начнется после 06.30.

Посмотреть трансляцию можно в приложении UFC Fight Pass, на сайте matchtv.ru и в эфире телеканала «Матч БОЕЦ».

34-летняя Шевченко провела в ММА 30 боев, в которых одержала 22 победы и потерпела 3 поражения. Для Пули это будет уже седьмая защита титула. Рекорд 28-летней претендентки на титул составляет 19-1.

Валентина Шевченко
UFC
ММА
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