В ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре состоится турнир UFC 275, в со-главном бою которого сразятся Валентина Шевченко (Киргизия) и Таила Сантос (Бразилия). Это будет поединок за титул чемпионки организации в женском наилегчайшем весе.

Основной кард стартует в 05.00 по московскому времени. Поединок Валентина Шевченко — Таила Сантос начнется после 06.30.

Посмотреть трансляцию можно в приложении UFC Fight Pass, на сайте matchtv.ru и в эфире телеканала «Матч БОЕЦ».

34-летняя Шевченко провела в ММА 30 боев, в которых одержала 22 победы и потерпела 3 поражения. Для Пули это будет уже седьмая защита титула. Рекорд 28-летней претендентки на титул составляет 19-1.