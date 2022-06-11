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11 июня, 23:40

Гловер Тейшейра — Иржи Прохазка: во сколько начало и где смотреть трансляцию боя

В ночь на 11 июня Тейшейра и Прохазка поспорят за чемпионский титул UFC в полутяжелом весе
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Гловер Тейшейра — Иржи Прохазка.

В ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре состоится турнир UFC 275, в главном бою которого сразятся Гловер Тейшейра (Бразилия) — Иржи Прохазка (Чехия). Это будет поединок за титул чемпиона организации в полутяжелом весе.

Основной кард стартует в 05.00 по московскому времени. Поединок Гловер Тейшейра — Иржи Прохазка начнется ориентировочно в 07.30 (мск).

Посмотреть трансляцию ивента можно в приложении UFC Fight Pass, на сайте matchtv.ru и в эфире телеканала «Матч БОЕЦ».

42-летний Тейшейра провел в ММА 40 поединков, в которых одержал 33 победы и потерпел 7 поражений. У 28-летнего Прохазка 32 боя в смешанных единоборствах (28 побед, 3 поражения и 1 ничья).

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