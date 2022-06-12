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Сегодня, 06:05

Эмеев проиграл Маддалене нокаутом в первом раунде на UFC 275

Виктория Кравченко
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Австралиец Джек Деллой победил россиянина Рамазана Эмеева на турнире UFC 275, который проходит в Сингапуре в ночь с 11 на 12 июня.

На третьей минуте первого раунда Эмеев проиграл нокаутом. Однако сначала он был близок к досрочной победе удушающим приемом, но Маддалена сумел выбраться из захвата, а затем провел мощнейшую серию и одержал победу техническим нокаутом уже в первом раунде.

В соглавном бою чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко подерется с Тайлой Сантоса. Главным событием бойцовского вечера станет бой чемпиона UFC в полутяжелом весе Гловера Тейшейры со вторым номером дивизиона Иржи Прохазкой.

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