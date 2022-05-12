Валентина Шевченко готова драться с Джулианной Пеньей и Амандой Нуньес

Чемпионка наилегчайшего женского дивизиона Валентина Шевченко (22-3) заявила о желании подраться с чемпионкой легчайшего дивизиона Джулианной Пеньей (11-4) и чемпионкой полулегкого веса Амандой Нуньес (21-5).

«Почему нет? Несколько лет назад я дралась с Джулианной, и я выиграла ее болевым приемом во втором раунде, — приводит слова Шевченко издание South China Morning Post. — Мы бы закатили захватывающий бой, потому что она спустилась бы в наилегчайший вес и бросила бы мне вызов. У Джулианны есть все шансы победить Аманду, но если Аманда будет в той же форме, что и в бою со мной, то она заберет пояс, и мы все равно с ней проведем 3-й бой. А так, мне все равно. Я могу подраться с той и с другой».

Шевченко победила Пенью сабмишном во втором раунде 28 января 2017 года на UFC on Fox 23. С Нуньес Шевченко дралась дважды, и оба раза потерпела поражение: 5 марта 2016 года на UFC 196 бразильянка победила единогласным решением судей, а 9 сентября 2017 года на UFC 215 — раздельным решением судей.



