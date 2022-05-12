Шлеменко — Исмаилов: прямая трансляция пресс-конференции и подписания контрактов
Шлеменко и Исмаилов подписали контракты на бой
Российские бойцы Александр Шлеменко (61-13) и Магомед Исмаилов (17-3) в прямом эфире подписали контракты на бой, который пройдет в августе на турнире промоушена RCC 12 в Екатеринбурге.
Контракты бойцы подписали в студии телеканала РЕН ТВ, который покажет главные поединки предстоящего вечера в прямом эфире.
Посмотреть в прямом эфире подписание и пресс-конференцию можно на YouTube-канале «Ушатайка».
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