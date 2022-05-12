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Сегодня, 14:15

Шлеменко — Исмаилов: прямая трансляция пресс-конференции и подписания контрактов

Шлеменко и Исмаилов подписали контракты на бой
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко.

Российские бойцы Александр Шлеменко (61-13) и Магомед Исмаилов (17-3) в прямом эфире подписали контракты на бой, который пройдет в августе на турнире промоушена RCC 12 в Екатеринбурге.

Контракты бойцы подписали в студии телеканала РЕН ТВ, который покажет главные поединки предстоящего вечера в прямом эфире.

Посмотреть в прямом эфире подписание и пресс-конференцию можно на YouTube-канале «Ушатайка».

Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
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