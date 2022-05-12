Шлеменко и Исмаилов подписали контракты на бой

Российские бойцы Александр Шлеменко (61-13) и Магомед Исмаилов (17-3) в прямом эфире подписали контракты на бой, который пройдет в августе на турнире промоушена RCC 12 в Екатеринбурге.

Контракты бойцы подписали в студии телеканала РЕН ТВ, который покажет главные поединки предстоящего вечера в прямом эфире.

Посмотреть в прямом эфире подписание и пресс-конференцию можно на YouTube-канале «Ушатайка».