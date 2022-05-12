Шлеменко: «Федору Емельяненко нужно больше следить за словами»

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (61-13) заявил, что несколько раз пытался дозвониться до Федора Емельяненко, чтобы поговорить, но тот не отвечает на звонки.

«У меня отличное отношение к Анатолию Токову, — сказал Шлеменко в интервью «СЭ». — Покажите мне хоть одно интервью, где я его поливал грязью? Мусаси выиграет в поединке с Токовым. Это не значит, что я буду болеть за него в этом поединке. Пойми, я эксперт. Меня спрашивают как эксперта. Я хорошо к Толе отношусь. Федору, человеку в его статусе, нужно больше следить за словами. Где я его поливал грязью? Мусаси я считаю сильнее.

Я ему [Федору] звонил. Я сегодня звонил ему. Он меняет телефоны, я не могу до него дозвониться. Мне спокойно берешь и звонишь, я беру трубку. Я звонил, хотел поговорить, но я не могу это сделать. Он со мной не разговаривает, а комментирует. Предъявляет мне серьезные вещи. Я никогда Федора не принижал, мне до его карьеры не дорасти, но с точки зрения общественного деятеля я могу сделать ему замечание. Александр Емельяненко взял трубку, без проблем все решили. Здесь точно так же хотел сделать, но я не могу. Меня из списка вычеркнули. Мне интересно, где я поливал грязью? Хоть одну ситуацию вспомните, где я не поддержал Федора?»