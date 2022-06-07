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Вагаб Вагабов: «Дацик — шерсть, рыжая коза»

Вагаб Вагабов оскорбил Вячеслава Дацика за предвзятость
Давид Хачатрян
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Чемпион лиги AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов (28-1) назвал Вячеслава Дацика (6-8) «шерстью» за то, что он в лиге Hardcore предвзято комментировал бой Персидского Дагестанца и Максима Дивнича.

«Я люблю говорить правду. В чем проблема? Дацик — шерсть, рыжая коза, — сказал Вагабов в интервью YouTube-каналу Sport24. — Почему я выложил это в соцсетях? Они на Hardcore с Калмыковым сидели как комментаторы и болели против Перса. Он маленький, беззащитный пацанчик, зачем его чморить? Ты же комментатор. 130-килограммовую ряху отъел и наезжает на этого ребенка. Понятно, он ему ничего не скажет. Вышел в клетку взрослый мужик за 40 лет и исполнял».

Вагабов следующий бой проведет против Дмитрия Кудряшова по правилам бокса 11 июня в Москве на турнире Pravda Fighting.

Дацик должен провести бой против Александра Емельяненко (28-9) на Hardcore Boxing в сентябре на «ВТБ Арене» в Москве.

Вячеслав Дацик
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