Пауло Коста: «Представляете, что было бы, если бы я ударил локтем по женскому лицу?»

Пауло Коста рассказал, что он не применял физической силы по отношению к медсестре

31-летний бразильский боец UFC Пауло Коста (13-2) рассказал, что он не применял физической силы по отношению к медсестре, которая обвиняет бойца в том, что он ударил ее локтем и у нее из-за этого распухла губа.

«Я профессиональный боец, ребята, — сказал Коста в видеообращении, опубликованном в Twitter. — Вы представляете, что было бы, если бы я ударил локтем по женскому лицу? Страшно представить. Я хочу доказать, что я невиновен. Это фото было сделано сотрудниками полиции сразу после инцидента. Видите? Это так называемая жертва моего локтя. У меня есть фотография ее внутренней части губы, которая, по ее словам, разбухла. Я не применял по отношению к ней физической силы.

Любая форма насилия в отношении женщин неприемлема. Из-за ложных обвинений идет дискредитация реальной борьбы с женским насилием. Эти обвинения очень серьезны, поэтому я надеюсь, что женщина принесет публичные извинения, иначе я обращусь к юристам».

Коста обвиняется в нападении на медсестру. По версии обвинения, 30 мая в городе Белу-Оризонти, Бразилия, он ударил медсестру, когда пришел ставить вакцину от COVID-19. Прибывшие на место сотрудники полиции доставили бойца в полицейский участок.

Коста занимает шестую строчку полусреднего веса UFC, а также идет на серии из двух поражений. В последнем поединке он потерпел поражение от Марвина Веттори (18-5) 23 октября 2021 года на UFC Fight Night 196 в Лас-Вегасе, США. Бой закончился победой итальянца единогласным решением судей (48-46, 48-46, 48-46). Следующий бой Коста должен провести против Люка Рокхолда (16-5) 20 августа.