Майкл Биспинг назвал самый громкий бой, который так и не состоялся

Аналитик, комментатор и бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг (30-9) заявил, что бой Хабиба Нурмагомедова (29-0) и Тони Фергюсона (23-5) — самый громкий бой, который мы никогда не увидим.

«Просто безумно подумать, что этот бой так и не состоялся, — отметил Биспинг на своем YouTube-канале. — Эти парни подписали контракт, проводили тренировочные сборы. Сколько раз они должны были драться? Один? Два? Три? Четыре? Пять раз! Эти ребята сходились лицом к лицу пять раз! Это просто абсурд. Андерсон Сильва и Жорж Сен-Пьер — два величайших бойца, который также не подрались друг с другом. Мне бы очень хотелось увидеть, как они пытаются выбить дерьмо из друг друга».

UFC пытались организовать бой Нурмагомедова и Фергюсона пять раз, но каждый раз поединок отменялся. Сперва бойцы должны были встретиться в 2015 году, затем — в 2016-м, затем — в 2017-м, затем — в 2018-м, а последняя попытка организовать бой была зафиксирована в 2020 году.