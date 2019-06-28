В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба "Ахмат"

В четверг, 27 июня, в Тольятти обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями тела, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. По информации Говорит Москва, был убит директор бойцовского клуба "Ахмат". По данному факту возбудили уголовное дело.

"В совершении данного преступления подозревается мужчина, 1985 года рождения, который в настоящий момент объявлен в розыск", – написано в заявлении пресс-службы СУ СК РФ по Самарской области.

Ранее в Тольятти погиб мастер спорта по Дзюдо и чемпион Самарской области Евгений Кушнир.

В Тольятти погиб мастер спорта России по дзюдо // Задержан подозреваемый в убийстве мастера спорта России по дзюдо