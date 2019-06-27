Задержан подозреваемый в убийстве мастера спорта России по дзюдо

В Тольятти задержан предполагаемый убийца мастера спорта России по дзюдо Евгения Кушнира, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

– Уроженец республики Азербайджан 1988 года рождения, подозреваемый в совершении указанного преступления, скрылся с места совершения преступления и был объявлен в розыск.

В настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, – говорится в заявлении.

Евгений Кушнир был убит в понедельник, 24 июня, в беседке кафе "Левша" в Тольятти. Конфликт произошел из-за долга за поставленную сельхозпродукцию. Помимо борца, в результате уличной драки пострадал его друг. Он получил несколько тяжелых травм и ножевых ранений.

В Тольятти погиб мастер спорта России по дзюдо