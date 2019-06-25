В Тольятти погиб мастер спорта России по дзюдо

Чемпион Самарской области и мастер спорта по дзюдо Евгений Кушнир погиб после конфликта в одном из кафе Тольятти. Об этом информирует сообщество "Вконтакте" федерации дзюдо города.
"Сегодня трагически погиб мастер спорта России по дзюдо Кушнир Евгений выражаем соболезнования родным и близким", – написано в сообщении федерации дзюдо Тольятти.
По информации 63.ru, вместе с Евгением в драке участвовал его приятель, который также является дзюдоистом. Он получил различные раны: ножевые и от травматического пистолета. Его уже прооперировали в больнице. Отмечается, что Кушнир мог вступиться за друзей.
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