В Тольятти погиб мастер спорта России по дзюдо

Чемпион Самарской области и мастер спорта по дзюдо Евгений Кушнир погиб после конфликта в одном из кафе Тольятти. Об этом информирует сообщество "Вконтакте" федерации дзюдо города.

"Сегодня трагически погиб мастер спорта России по дзюдо Кушнир Евгений выражаем соболезнования родным и близким", – написано в сообщении федерации дзюдо Тольятти.

По информации 63.ru, вместе с Евгением в драке участвовал его приятель, который также является дзюдоистом. Он получил различные раны: ножевые и от травматического пистолета. Его уже прооперировали в больнице. Отмечается, что Кушнир мог вступиться за друзей.