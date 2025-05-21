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В Сургуте организатора турнира по ММА оштрафовали из-за драки зрителей

Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры оштрафовал организатора турнира по ММА в Сургуте из-за драки.

«Сургутский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Умара Ахмадова о совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Согласно материалам дела, Ахмадов организовал турнир по смешанным единоборствам в ТРК «Вершина Югры», в ходе которого допустил массовое пребывание граждан в общественном месте. На судебном заседании он факт совершения административного правонарушения признал, пояснил, что организовал показательное шоу в честь 80-летия Победы, планировал, что мероприятие посетят 50-60 человек, и не рассчитывал, что будет нарушен общественный порядок», — говорится в заявлении пресс-службы Сургутского городского суда.

Суд назначил Ахмадову наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей. При этом сам фигурант дела заявил, что организовал показательное шоу и не ожидал нарушения общественного порядка.

В начале мая появилось видео, как спортсмены в ходе турнира по ММА в торговом центре Сургута устраивают потасовку в октагоне, при этом один из них наносит удар судье. Затем в октагон врываются зрители, пытаясь разнять спортсменов, а также устраивают потасовку возле октагона.

Источник: https://vk.com/wall-227780195_91
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