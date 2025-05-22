Бой Диаса и Героева возглавит турнир NFL 3 в Ингушетии
Организаторы NFL 3 объявили финальный кард вечера.
Турнир пройдет 31 мая в Ингушетии. Главным событием вечечра станет поединок между бразильцем Рафаэлем Диасом и Исламом Героевым.
Диас провел свой последний бой в декабре 2024 года на турнире NFL 2, где удушающим приемом победил Шейх-Ахмата Токаева. Всего в его активе 21 победа, 9 поражений и 1 ничья в ММА.
Героев в своем последнем поединке одержал победу над Бекханом Мусаевым удушением в третьем раунде. На его счету 6 побед и ни одного поражения.
Главный кард турнира NFL 3:
Рафаэль Диас — Ислам Героев
Исмаил Сагов — Муса Абдурахманов
Мурад Нухкадиев — Магомед Курбаналиев (борцовская схватка)
Башар Юнус Эмре — Исмаил Бараховев (борцовская схватка)
Мальсагов Магомед — TBA
Ислам Ибрагимов — Сулим Бисултанов
Азамат Ашабоков — Ислам Янарасанов