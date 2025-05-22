Бой Диаса и Героева возглавит турнир NFL 3 в Ингушетии

Организаторы NFL 3 объявили финальный кард вечера.

Турнир пройдет 31 мая в Ингушетии. Главным событием вечечра станет поединок между бразильцем Рафаэлем Диасом и Исламом Героевым.

Диас провел свой последний бой в декабре 2024 года на турнире NFL 2, где удушающим приемом победил Шейх-Ахмата Токаева. Всего в его активе 21 победа, 9 поражений и 1 ничья в ММА.

Героев в своем последнем поединке одержал победу над Бекханом Мусаевым удушением в третьем раунде. На его счету 6 побед и ни одного поражения.

Главный кард турнира NFL 3:

Рафаэль Диас — Ислам Героев

Исмаил Сагов — Муса Абдурахманов

Мурад Нухкадиев — Магомед Курбаналиев (борцовская схватка)

Башар Юнус Эмре — Исмаил Бараховев (борцовская схватка)

Мальсагов Магомед — TBA

Ислам Ибрагимов — Сулим Бисултанов

Азамат Ашабоков — Ислам Янарасанов