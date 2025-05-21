Состоялась процедура взвешивания перед турниром Prime FL в Москве

21 мая накануне дебютного турнира Prime FL состоялась официальная процедура взвешивания.

В главном бою вечера состоится реванш между Ибрагимом «Никархо» Исламовым и Ильнаром «Хантером» Ишимбаевым. Вес Исламова составил 79,8 кг, а Ишимбаева — 79,5 кг.

Первый турнир кулачной лиги Prime FL пройдет в четверг, 22 мая, в Международном центре бокса в столичных «Лужниках».

Результаты процедуры взвешивания: