Состоялась процедура взвешивания перед турниром Prime FL в Москве
21 мая накануне дебютного турнира Prime FL состоялась официальная процедура взвешивания.
В главном бою вечера состоится реванш между Ибрагимом «Никархо» Исламовым и Ильнаром «Хантером» Ишимбаевым. Вес Исламова составил 79,8 кг, а Ишимбаева — 79,5 кг.
Первый турнир кулачной лиги Prime FL пройдет в четверг, 22 мая, в Международном центре бокса в столичных «Лужниках».
Результаты процедуры взвешивания:
- Рустам Курбанов (76,15 кг) vs Сослан Медов (77,15 кг).
- Шамиль Гасанкадиев (67,95 кг) vs Дмитрий Баранов (68 кг);
- Виктор Мухин vs Сергей Хирсанов (89,25 кг);
- Гор «Рокки» Туманян (70,2 кг) vs Гере «Камерунский» Мохамед (70,4 кг);
- Магомедали «Маугли» Магомедрасулов (75 кг) vs Филипп Косырев (74,95 кг);
- Лаша Роинишвили (108,35 кг) vs Иван Смирнов (118,8 кг);
- Михаил «Сивый» Долгополов (77,3 кг) vs Ернар «Донателло» Ерназарулы (77,2 кг);
- Абдурахман «Азиат» Абдурахманов (72 кг) vs Мустафа «Беспощадный» Шарифов (73,1 кг);
- Ибрагим «Никархо» Исламов (79,8 кг) vs Ильнар «Хантер» Ишимбаев (79,5 кг).
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