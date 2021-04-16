В МВД Дагестана объяснили причину задержания Антигулова

Начальник Отдела информации и общественных связей МВД по Республике Дагестан Гаяна Гариева в беседе с «СЭ» прокомментировала задержание бывшего бойца UFC Гаджимурада Антигулова.

«Ранее было возбуждено дело по части второй статьи 213 (Хулиганство, — прим. «СЭ») и части второй 112 статьи (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, — прим. «СЭ»), в рамках которого по судебному решению был произведен обыск. При обыске у него нашли два пистолета. Он пояснил, что нашел это оружие во время утренней пробежки и не успел сдать в полицию.

Дело было возбуждено из-за инцидента на свадьбе в декабре минувшего года. Была массовая драка, инициатором которого был он. По тому факту было возбуждено дело", — сказала Гариева «СЭ».

2 декабря 2020 года Telegram-канал BAZA опубликовал видео инцидента с Антигуловым. Экс-боец UFC напал на гостя свадьбы. Ссора произошла из-за отсутствия алкоголя на столах. Позже стало известно, что мужчина, ударивший Антигулова, был сильно избит.

На счету 34-летнего Антигулова 20 побед и 8 поражений в ММА. Последний бой в UFC он провел в октябре этого года, проиграв техническим нокаутом Максиму Гришину.

(Константин Колмаков)