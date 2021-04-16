Ильяс Хамзин встретится в бою с Маркесом на турнире RCC 9

Российский боец Ильяс Хамзин готов вернуться в клетку после поражения в бою с Борисом Медведевым. Россиянина ждет бой на турнире RCC 9 против бразильца Джуниора Маркеса. Бойцы проведут трехраундовый поединок в полусреднем весе.

Маркес и Хамзин достаточно близко идут в рейтинге FightMatrix и оба предпочитают драться в стойке. В активе бразильца восемь побед нокаутом, и он составит достойную конкуренцию российскому бойцу.

Бой состоится 3 мая в карде шоу RCC 9. Турнир пройдет на пятитысячной арене КРК «Уралец».