В Москве прошло взвешивание перед турниром ACA 131

Чемпион ACA в легком весе россиянин Абдул-Азиз Абдулвахабов на 400 грамм перевесил претендента на титул, бразильца Хакрана Диаса на официальной процедуре взвешивания перед ACA 131. Весы под Абдулвахабовым показали 70,75 кг, Диас показал 70,35 кг.

Бой Абдулвахабов — Диас пройдет 5 ноября в Москве в «Баскет Холл Москва», на кону противостояния — пояс чемпиона в легком дивизионе ACA, которым с сентября 2020 владеет россиянин.

На счету Абдулвахабова по прозвищу «Лев» 13 побед. Бразилец Хакран Диас по прозвищу «Барнаби» в период с 2012 по 2017 годы выступал в UFC. 35-летний Диас одержал 25 побед, при 3 поражениях.

Во со-главном бою турнира за титул чемпиона ACA в полулегком весе обладатель титул россиянине Магомедрасул Хасбулаев и претендент на титул Рамазан Кишев показали практически равный вес. Хасбулаев — 66,25 кг, Кишев 66,3 кг.

Иван Штырков и Артур Астахов также успешно уложились в весовой лимит. Иван показал на весах 93,35 кг, а его оппонент оказался на 250 граммов легче.

Турнир ACA 131 пройдет в Москве в COVID-free формате, на него будут допущены 800 зрителей, при предъявлении на входе действующего QR-кода.