Арман Царукян: «Армянки или русские? Армянки. Но это тяжелый вопрос»

Боец легкого веса UFC Арман Царукян в ходе блиц-интервью Youtube-каналу «Кибер ниндзя» сказал, какие девушки ему больше нравятся.

— Америка или Россия?

— Россия.

— Армянки или русские?

— Армянки. Ну это тяжелый такой вопрос был (смеется).

18 сентября Царукян победил Кристоса Гьягоса на турнире UFC Vegas 37. Армянский боец идет на четырех победах подряд в UFC.