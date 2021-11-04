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Арман Царукян: «Армянки или русские? Армянки. Но это тяжелый вопрос»

19:55
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Боец легкого веса UFC Арман Царукян в ходе блиц-интервью Youtube-каналу «Кибер ниндзя» сказал, какие девушки ему больше нравятся.

— Америка или Россия?

— Россия.

— Армянки или русские?

— Армянки. Ну это тяжелый такой вопрос был (смеется).

18 сентября Царукян победил Кристоса Гьягоса на турнире UFC Vegas 37. Армянский боец идет на четырех победах подряд в UFC.

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Никита Горшенин все материалы автора
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