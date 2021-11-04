Арман Царукян: «Армянки или русские? Армянки. Но это тяжелый вопрос»
19:55
Боец легкого веса UFC Арман Царукян в ходе блиц-интервью Youtube-каналу «Кибер ниндзя» сказал, какие девушки ему больше нравятся.
— Америка или Россия?
— Россия.
— Армянки или русские?
— Армянки. Ну это тяжелый такой вопрос был (смеется).
18 сентября Царукян победил Кристоса Гьягоса на турнире UFC Vegas 37. Армянский боец идет на четырех победах подряд в UFC.
Читайте также
Последний приезд «Спартака» в Англию — боль: получили крупнейшее поражение в истории, Ловрен даже не запомнил счет
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю