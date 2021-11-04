Блогер Тамаев утверждает, что Дана Уайт готов купить бой Хасбика и Абдурозика за 1,5 миллиона долларов

Президент UFC Дана Уайт готов купить поединок Хасбика и Абдурозика, заявил блогер Асхаб Тамаев. По его данным, цена сделки — 1,5 миллиона долларов.

«Друзья, приветствую вас, — написал Тамаев в Instagram. — Пару дней назад встретились с Абдурозиком. Он полностью готов в бой. Но есть и новость поинтереснее — Дана готов событие с Хасбиком и Абдурозиком купить за 1,5 миллиона долларов»

Ранее в сети обсуждался возможный поединок дагестанского блогера Хасбуллы Магомедова (Хасбика) против блогера из Таджикистана Абдурозика. Рост Магомедова — 93 см, вес — 18 кг. Рост Абдурозика — 1 м, вес — 17 кг. Оба не являются профессиональными бойцами.