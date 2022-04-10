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«Слово «обокрали» не характеризует произошедшее». Гаджиев подвел итоги боя между Яном и Стерлингом

Гаджиев подвел итоги боя между Яном и Стерлингом на UFC 273
Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Петра Яна в поединке против Алджамейна Стерлинга на UFC 273.

«Спокойно отношусь к решению судей. Первый раунд такой, что можно отдать кому угодно — и Петру, и Стерлингу. Второй и третий раунды точно за Стерлингом. Четвертый и пятый точно за Петром. Первый раунд могли отдать тому, кто больше нравится. Судьи отдали Стерлингу. Не считаю, что Петра обокрали. Отмечу, что я говорю не про победу Яна. Просто слово «обокрали» не совсем характеризует произошедшее. Такой кражей это не назовешь. Можно отдать одному. Можно — другому. Любое решение будет справедливым. Рано или поздно Петя добежит до пояса. Просто предстоит более сложный путь», — сказал Гаджиев «СЭ».

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Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей (47-48, 47-48, 48-47). Американец защитил чемпионский титул в легчайшем весе.

На счету 32-летнего Стерлинга 21 победа и 3 поражения в профессиональной карьере, у 29-летнего Яна 16 побед и 3 поражения.

Камил Гаджиев
Петр Ян
UFC
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