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Стерлинг: «Ти Джей Диллашоу, ты следующий, сучонок!»

Стерлинг вызвал на бой Диллашоу после победы над Петром Яном на UFC 273
Никита Горшенин
Корреспондент
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Американский боец Алджамейн Стерлинг прокомментировал свою победу над Петром Яном в со-главном поединке турнира UFC 273 и вызвал на бой Ти Джея Диллашоу.

«Все пинали меня за первое выступление, но я говорил, что это было стечение обстоятельств, препятствие. Петр Ян — жесткий соперник, он опасен, он надрал мне сегодня зад в 4 и 5 раундах.
Все, кто списывал меня, списывайте дальше. Первый раунд был близким, но я все равно думаю, что перенабрал его по очкам. Ти Джей Диллашоу, сучонок, ты где? Ты следующий», — сказал после боя с Яном Стерлинг.

Стерлинг одержал победу над Яном раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) и защитил чемпионский пояс в легчайшем весе.

Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
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