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В Госдуме заявили, что Петр Ян сможет проконсультироваться у Хабиба перед боем с Макгрегором

15:57
Петр Ян. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Петр Ян. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» возможный бой между Петром Яном и Конором Макгрегором.

«Отлично! Будет красивый бой. Мне будет приятно, если такого амбициозного бойца как Конора Макгрегора победит еще один наш спортсмен. Это будет цепочка российских побед. Будем ждать с нетерпением. Тем более Петр Ян может проконсультироваться у Хабиба, который уже побеждал Конора. Тот, может, расскажет какие-то секретки, как победить ирландского бойца. Будет интересно и весело», — сказал Свищев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Ранее, 12 ноября, 28-летний Ян заявил о готовности провести бой с Макгрегором, который до этого выразил мнение, что может разбить защиту россиянина в поединке.

30 октября Петр Ян единогласным решением судей победил американца Кори Сэндхагена на турнире UFC 267. На счету россиянина в ММА — 16 побед и два поражения. Свой последний бой Макгрегор провел 10 июля на UFC 264. Тогда он проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Порье.

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