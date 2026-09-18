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Маурисио Руффи поделился мнением о стримере N3on в углу Армана Царукяна на UFC 331 20 сентября 2026

Руффи — о стримере N3on в углу Царукяна: «Он знает, что делает»

Руслан Минаев

Бразильский боец UFC Маурисио Руффи прокомментировал решение россиянина Армана Царукяна взять стримера N3on четвертым секундантом на бой на турнире UFC 331. Поединок пройдет в легком весе.

«Он знает, что делает. Он же профессиональный боец. Вы можете приводить в качестве секундантов сколько угодно людей и кого угодно. Думаю, что иногда три-четыре человека, одновременно говорящих в углу, — слишком много», — сказал Руффи пресс-службе UFC.

UFC 331.UFC 331 Ван — Пантожа 2: дата, полный кард, бой Царукяна — основная информация о турнире

Турнир UFC 331 пройдет в ночь на 20 сентября в Лос-Анджелесе. В главном поединке титул в наилегчайшем весе оспорят Джошуа Ван и Александр Пантожа.

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Арман Царукян
Маурисио Руффи
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