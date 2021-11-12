«Проснулся с вспоротым животом. Не заметил воткнутую отвертку». Яндиев перечислил причины своих травм

Боец ММА Адам Яндиев рассказал о своих необычных травмах.

«Многие спрашивали про мои шрамы и травмы. Их несколько десятков. Нос ломал 3 раза, на легких 14 швов и так далее. Каждая травма — отдельная история. Обычно это была защита близких или своей чести. Я против применения силы ради забавы и унижения других.



Какую историю вам рассказать? 1) Потерял кожу предплечья в драке. 2) Проснулся со вскрытым животом. 3) Как мой кулак стал «каменным». 4) Как воткнули нож мне в грудь и повисли на нем. 5) Как выступал с оторванной мышцей наспех закрепленной железной скобой. 6) Почему заменили шейный позвонок на железный. 7) Как не заметил отвертку, воткнутую по ручку над грудью», — написал у себя в Instagram Яндиев.

На счету 33-летнего Яндиева 9 побед и 1 поражение в ММА.