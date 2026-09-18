Царукян о бое с Руффи на турнире UFC 331: «Я финиширую его во втором раунде»

Российско-армянский боец UFC Арман Царукян поделился ожиданиями от поединка с бразильцем Маурисио Руффи.

Бой 29-летнего Царукяна и 30-летнего Руффи в легком весе состоится 20 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).

«Мне не нужно пять раундов. Я финиширую его во втором», — сказал Царукян на пресс-конференции перед поединком.

Представляющий Россию и Армению боец одержал 23 победы и потерпел 3 поражения в профессиональных ММА. Рекорд Руффи — 14 побед и 2 поражения.

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