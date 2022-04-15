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Сегодня, 15:06

В Госдуме РФ отреагировали на отказ Bellator представлять Немкова как российского бойца

В Госдуме назвали странным поведение Bellator, который убрал флаг России при представлении Немкова
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал отказ Bellator представлять бойца Вадима Немкова как российского спортсмена.

«До конца декабря у нас существуют определенные ограничения с использованием флага и гимна. Но это касается крупных спортивных мероприятий. Турниры Bellator не имеют никакого отношения к этому. Очень странное поведение организаторов. Они приглашают нашего бойца и знают, какую страну он представляет. В таком случае очень странно, что не будет использоваться наш флаг. Не знаю, какой логикой они пользуются. Вероятнее всего, у них есть определенные обязательства при трансляции и при спонсорских контрактах, которые существуют сейчас у этого турнира», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Американский ММА-промоушен Bellator не стал представлять Вадима Немкова как российского бойца на церемонии взвешивания перед турниром Bellator 277, которая состоялась в пятницу.

На графике вместо российского флага за спиной у Немкова значилась эмблема Bellator. Кроме того, ведущий церемонии ни разу не упомянул, что Немков — российский боец.

Вадим Немков
Дмитрий Свищев
ММА
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