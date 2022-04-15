Bellator убрал флаг России при представлении Вадима Немкова

Американский ММА-промоушен Bellator не стал представлять Вадима Немкова как российского бойца на церемонии взвешивания перед турниром Bellator 277, которая состоялась в пятницу.

На графике вместо российского флага за спиной у Немкова значилась эмблема Bellator. Кроме того, ведущий церемонии ни разу не упомянул, что Немков — российский боец.

29-летний Немков на турнире Bellator 277 проведет бой с американцем Кори Андерсоном. Это будет финал «Гран-при» в полутяжелом весе.

Победитель получит миллион долларов и титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе, которым сейчас владеет Немков.