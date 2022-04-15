Глава FIAS назвал Немкова фаворитом боя с Андерсоном за титул Bellator

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков рассказал, чего ждет от предстоящего боя между россиянином Вадимом Немковым и американцем Кори Андерсоном.

«Разделяю прогноз букмекеров, считающих российского самбиста фаворитом предстоящего поединка. Вадим Немков — четырехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по самбо, член команды Федора Емельяненко, боец, не имеющий слабых мест, продолжающий совершенствоваться и повышать свой уровень профессионального мастерства. Вадим — разносторонний боец, уверенно чувствующий себя как в стойке, так и в партере. Он любит и умеет импровизировать, менять тактику по ходу поединка, изматывать соперника как физически, так и морально», — цитирует Шестакова RT.

За карьеру Немков провел 16 боев (14 побед и два поражения). На счету Андерсона 18 побед при пяти поражениях.