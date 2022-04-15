Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение лиги убрать флаг России при представлении Вадима Немкова перед боем Bellator 277.

«Наши спортсмены выступали на Олимпиаде без флага, — сказал Шлеменко «СЭ». — Грустная, но привычная история теперь. На многих соревнованиях наши спортсмены выходили без флага. Вадим не первый и, к сожалению, не последний. Как это повлияет на Немкова? На мне бы это отразилось только положительно. Я бы был более злой. Не знаю, как это отразится на нем. Как мы видим, на примере Петра Яна — на нем это плохо сказалось, бой он проиграл. Посмотрим, насколько психологически будет устойчив Вадим. Условия очень сложные. Но выигрыш — будет ценнее! Выхлоп будет в разы больше. Представьте, как все СМИ отреагируют. Победить американца в США без своего флага. Это будет очень много стоить. Победить на вражеской территории — это исторический момент для Немкова. Может быть очень большой успех. Мотивация в разы больше».

29-летний Немков на турнире Bellator 277 проведет бой с американцем Кори Андерсоном. Это будет финал «Гран-при» в полутяжелом весе.

Победитель получит миллион долларов и титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе, которым сейчас владеет Немков.