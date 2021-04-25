Усман прокомментировал брутальный нокаут в бою с Масвидалем: «Вы хотели жестокости? Рад стараться»

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман прокомментировал свое победное выступление в бою с Хорхе Масвидалем, которого он наглухо нокаутировал во втором раунде правым кроссом.

«Вы говорили, что хотите жестокости? Рад стараться. Прежде всего я хочу сказать, что нет никакого неуважения. Спасибо тебе, Хорхе за то, что ты сделал меня лучше. Давно я так не нервничал перед поединком, но он сделал меня лучше, заставил отправиться в мастерскую, наточить все свои инструменты и показать такое выступление. Как я уже говорил, я постоянно становлюсь лучше, и пока я продолжаю делать это, даже небо не предел», — сказал Усман после боя. -

«Тренер Хенри кричал мне весь бой: «Не забываем основы, это главное». Я знаю, что со своей базой являюсь лучшим бойцом pound-for-pound на планете на данный момент. Спасибо, Хорхе, ты заставил меня пахать, сделал меня лучше. Я должен был выйти в полной боевой готовности», — добавил боец.

Усман и Масвидаль провели реванш на UFC 261, который завершился несколько часов назад в Джексонвилле (США). В их первом бою в июле прошлого года Усман одержал победу единогласным решением судей.

Теперь на счету Нигерийского Кошмара 19 побед и 1 поражение.