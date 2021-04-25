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Джейк Пол выложил видео конфликта с Кормье во время UFC 261

08:46
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Американский боксер и блогер Джейк Пол 25 апреля на своей странице в Twitter опубликовал видео конфликта с бывшим чемпионом UFC Даниэлем Кормье.

На видео заметен факт перепалки между спортсменами во время турнира UFC 261 в Джексонвилле (США).

21 апреля Пол жестко обратился к Кормье, пообещав «нокаутировать его жирный зад».

В минувшие выходные Джейк Пол эффектно нокаутировал бывшего бойца ММА Бена Аскрена в первом раунде по правилам бокса. После боя Кормье допустил, что Бена, возможно, подкупили.

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