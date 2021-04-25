Джейк Пол выложил видео конфликта с Кормье во время UFC 261
08:46
Американский боксер и блогер Джейк Пол 25 апреля на своей странице в Twitter опубликовал видео конфликта с бывшим чемпионом UFC Даниэлем Кормье.
На видео заметен факт перепалки между спортсменами во время турнира UFC 261 в Джексонвилле (США).
21 апреля Пол жестко обратился к Кормье, пообещав «нокаутировать его жирный зад».
Daniel Cormier online— Jake Paul (@jakepaul) April 25, 2021
«Imma Smack Jake Paul when I see him»
Daniel Cormier in person... ? pic.twitter.com/zHnssneYBV
В минувшие выходные Джейк Пол эффектно нокаутировал бывшего бойца ММА Бена Аскрена в первом раунде по правилам бокса. После боя Кормье допустил, что Бена, возможно, подкупили.
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