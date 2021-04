Джейк Пол выложил видео конфликта с Кормье во время UFC 261

Американский боксер и блогер Джейк Пол 25 апреля на своей странице в Twitter опубликовал видео конфликта с бывшим чемпионом UFC Даниэлем Кормье.

На видео заметен факт перепалки между спортсменами во время турнира UFC 261 в Джексонвилле (США).

21 апреля Пол жестко обратился к Кормье, пообещав «нокаутировать его жирный зад».

Daniel Cormier online

«Imma Smack Jake Paul when I see him»



Daniel Cormier in person... ? pic.twitter.com/zHnssneYBV