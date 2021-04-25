Андерсон Силва обратился к Крису Уайдману, который сломал ногу во время UFC 261

Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва 25 апреля на своей странице в Instagram обратился к своему бывшему сопернику Крису Уайдману.

25 апреля в главном карде турнира UFC 261 состоялся бой в среднем весе между Крисом Уайдманом и Юрайей Холлом. Поединок завершился на 17-й секунде первого раунда, когда Уайдман неудачно нанес лоу-кик правой ногой, попав чуть ниже коленного сустава. Последствия оказались ужасающими — Уайдман сломал голень пополам.

«Мое искреннее сочувствие тебе, чемпион. Желаю скорейшего выздоровления! Тебе и твоей семье хочется пожелать света, любви и гармонии. Болельщики UFC, уважайте чемпиона в этот момент, и давайте вместе еще раз пожелаем Уйдману, чтобы он выздоровел на все 100%», — обратился Силва.

36-летний Уайдман — экс-чемпион UFC, который когда-то побеждал легендарного Андерсона Силву. Причем дважды. В первом бою, который состоялся в июле 2013 года, Уайдман сенсационно нокаутировал бразильца во втором раунде. А спустя 5 месяцев в реванше случилось неожиданное — Силва сломал ногу при попытке нанести левый внутренний лоу-кик.