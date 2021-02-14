Усман победил Бернса в главном поединке UFC 258

В главном поединке турнира UFC 258, который проходил в Лас-Вегасе (Невада, США), американский боец ММА Камару Усман победил бразильца Гилберта Бернса.

Бой проходил в рамках полусреднего веса. Спортсмены бились за чемпионский титул.

Усман нокаутировал соперника в третьем раунде. Он провел третью успешную защиту титула.

33-летний Усман одержал 18 побед в ММА при одном поражении. У 34-летнего Бернса 19 побед и четыре поражения.