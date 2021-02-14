Усман победил Бернса в главном поединке UFC 258
08:55
В главном поединке турнира UFC 258, который проходил в Лас-Вегасе (Невада, США), американский боец ММА Камару Усман победил бразильца Гилберта Бернса.
Бой проходил в рамках полусреднего веса. Спортсмены бились за чемпионский титул.
Усман нокаутировал соперника в третьем раунде. Он провел третью успешную защиту титула.
33-летний Усман одержал 18 побед в ММА при одном поражении. У 34-летнего Бернса 19 побед и четыре поражения.
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