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Усман победил Бернса в главном поединке UFC 258

08:55
Камару Усман. Фото UFC.
Камару Усман. Фото UFC.
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В главном поединке турнира UFC 258, который проходил в Лас-Вегасе (Невада, США), американский боец ММА Камару Усман победил бразильца Гилберта Бернса.

Бой проходил в рамках полусреднего веса. Спортсмены бились за чемпионский титул.

Усман нокаутировал соперника в третьем раунде. Он провел третью успешную защиту титула.

33-летний Усман одержал 18 побед в ММА при одном поражении. У 34-летнего Бернса 19 побед и четыре поражения.

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