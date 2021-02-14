Усман прокомментировал победу над Бернсом

Американский боец ММА Камару Усман поделился впечатлениями после победы над бразильцем Гилбертом Бернсом в главном поединке UFC 258.

«Это невероятно, — сказал Усман в интервью после боя. — Это было очень сложно. Вы знаете ситуацию. Нельзя оспаривать то, что он (Бернс — Прим. «СЭ») сделал в этом дивизионе. Мы начали этот путь вместе. Сегодня он показал это.

Первый раунд? Большая часть наших спаррингов прошла похожим образом. У него много силы в руках. Он поймал меня в первом раунде, я почувствовал это. Остальное — история.

Для меня было сложно выходить без эмоций. Я знаю Гилберта с самого начала и люблю его. С этим было тяжело справиться. Но когда ты в клетке, у тебя нет друзей. Я лучший на планете, и лучший заслуженно. Уважайте меня, я собираюсь оставаться здесь».

33-летний Усман одержал 18 побед в ММА при одном поражении. У 34-летнего Бернса 19 побед и четыре поражения.