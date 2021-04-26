Усман ответил на нападки Макгрегора: «Я финиширую людей, а тебя самого финишируют»
10:00
Обладатель пояса UFC в полусреднем весе Камару Усман отреагировал на слова Конора Макгрегора о том, что он собирается отобрать титул в весовой категории выше после того, как вернет пояс чемпиона в легком весе.
«За исключением того, что я одним касанием вырублю тебя в полусреднем весе, а ты не в состоянии никого вырубить даже в легком весе. Я финиширую людей, а тебя самого финишируют», - написал Усман в Twitter.
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