Усман ответил на нападки Макгрегора: «Я финиширую людей, а тебя самого финишируют»

Обладатель пояса UFC в полусреднем весе Камару Усман отреагировал на слова Конора Макгрегора о том, что он собирается отобрать титул в весовой категории выше после того, как вернет пояс чемпиона в легком весе.

«За исключением того, что я одним касанием вырублю тебя в полусреднем весе, а ты не в состоянии никого вырубить даже в легком весе. Я финиширую людей, а тебя самого финишируют», - написал Усман в Twitter.

Except when I touch you at 170, they go out. They don’t even go out at 155 anymore for you. I finish people. You get finished. https://t.co/URd8wTHvyZ — KAMARU USMAN (@USMAN84kg) April 26, 2021