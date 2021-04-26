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Усман ответил на нападки Макгрегора: «Я финиширую людей, а тебя самого финишируют»

10:00
Камару Усман. Фото Twitter
Камару Усман. Фото Twitter
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Обладатель пояса UFC в полусреднем весе Камару Усман отреагировал на слова Конора Макгрегора о том, что он собирается отобрать титул в весовой категории выше после того, как вернет пояс чемпиона в легком весе.

 «За исключением того, что я одним касанием вырублю тебя в полусреднем весе, а ты не в состоянии никого вырубить даже в легком весе. Я финиширую людей, а тебя самого финишируют», - написал Усман в Twitter.

«Я предлагал тебе бой, но ты пропал. Поэтому будь скромнее, молодой человек. Я уже забрал твою гордость. Не заставляй меня забирать твой виски», - добавил Усман.

В минувшие выходные на UFC 261 в Джексонвилле Камару Усман нокаутировал Хорхе Масвидаля во втором раунде.

Макгрегор, тем временем, в начале года потерпел поражение техническим нокаутом в реванше с Дастином Порье. Их трилогия состоится в ночь на 11 июля в Вегасе на шоу UFC 264. ?

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