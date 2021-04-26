Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Джонс похвалил блогера Пола за победу и финансовый успех: «Прекрасный нокаут над Беном»

10:32
Джейк Пол. Фото Instagram
Джейк Пол. Фото Instagram
Теги:

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс обратился к ютуб-блогеру Джейку Полу, похвалив его за победу над Беном Аскреном и финансовую прибыль с проведенного боя.

 «Джейк Пол, поздравляю тебя с победой. Этот нокаут над Беном был просто прекрасен. Если ты уже серьезно зарабатываешь более 5 миллионов за бой, это здорово. Я так рад за тебя. Желаю вам тебе всего наилучшего в твоей спортивной карьере», – написал Джонс в Twitter, но затем удалил публикацию.

Джейк Пол нокаутировал бывшего бойца UFC Бена Аскрена в первом раунде. Бой проходил по правилам профессионального бокса.

Джонс все еще ведет переговоры по поводу проведения боя с чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну. Причина, по которой этот поединок все еще не объявлен – это финансовая составляющая, не устраивающая Джонса. ?

 

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Ветеран ФСБ рассказал о версии теракта на Чернобыльской АЭС
Новые правила для дачников коснулись любителей шашлыка
Как Зудина отреагировала на скандальное интервью Прокловой

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд