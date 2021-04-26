Джонс похвалил блогера Пола за победу и финансовый успех: «Прекрасный нокаут над Беном»
Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс обратился к ютуб-блогеру Джейку Полу, похвалив его за победу над Беном Аскреном и финансовую прибыль с проведенного боя.
«Джейк Пол, поздравляю тебя с победой. Этот нокаут над Беном был просто прекрасен. Если ты уже серьезно зарабатываешь более 5 миллионов за бой, это здорово. Я так рад за тебя. Желаю вам тебе всего наилучшего в твоей спортивной карьере», – написал Джонс в Twitter, но затем удалил публикацию.
Джейк Пол нокаутировал бывшего бойца UFC Бена Аскрена в первом раунде. Бой проходил по правилам профессионального бокса.
Джонс все еще ведет переговоры по поводу проведения боя с чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну. Причина, по которой этот поединок все еще не объявлен – это финансовая составляющая, не устраивающая Джонса. ?
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