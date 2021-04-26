Бывший временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи отреагировал на вызов Конора Макгрегора в адрес чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.

Гэтжи уверен, что ирландец окажется в нокауте если поднимется в весе ради боя с Усманом.

«Давай, сделай это. Сплошное гавканье. Усман убьет тебя на хрен или как минимум нокаутирует», — написал Гэтжи в Twitter.

Usman even copying my shots now. Am I to fight this guy at some stage?

I think so. Can't be copying my words and my shots and not get a smack for it. I like 170. It's mine soon. pic.twitter.com/FEQgj9AsAy — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 25, 2021

Следующий бой Макгрегор проведет в ночь на 11 июля в Вегасе. В главном событии UFC 264 он проведет трилогию с Дастином Порье, которому он уступил техническим нокаутом в реванше в начале года.

Усман, тем временем, в минувшие выходные на UFC 261 наглухо нокаутировал Хорхе Масвидаля. ?