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Гэтжи — Макгрегору: «Усман убьет тебя на хрен»

09:16
Конор Макгрегор. Фото Instagram
Конор Макгрегор. Фото Instagram
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Бывший временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи отреагировал на вызов Конора Макгрегора в адрес чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.

Гэтжи уверен, что ирландец окажется в нокауте если поднимется в весе ради боя с Усманом.

«Давай, сделай это. Сплошное гавканье. Усман убьет тебя на хрен или как минимум нокаутирует», — написал Гэтжи в Twitter.

Следующий бой Макгрегор проведет в ночь на 11 июля в Вегасе. В главном событии UFC 264 он проведет трилогию с Дастином Порье, которому он уступил техническим нокаутом в реванше в начале года.

Усман, тем временем, в минувшие выходные на UFC 261 наглухо нокаутировал Хорхе Масвидаля. ?

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