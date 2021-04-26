Гэтжи — Макгрегору: «Усман убьет тебя на хрен»
09:16
Бывший временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи отреагировал на вызов Конора Макгрегора в адрес чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.
Гэтжи уверен, что ирландец окажется в нокауте если поднимется в весе ради боя с Усманом.
«Давай, сделай это. Сплошное гавканье. Усман убьет тебя на хрен или как минимум нокаутирует», — написал Гэтжи в Twitter.
Следующий бой Макгрегор проведет в ночь на 11 июля в Вегасе. В главном событии UFC 264 он проведет трилогию с Дастином Порье, которому он уступил техническим нокаутом в реванше в начале года.
Усман, тем временем, в минувшие выходные на UFC 261 наглухо нокаутировал Хорхе Масвидаля. ?
Читайте также
В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Гризманн сделал «Барселону» теневым лидером. В Шотландии вратарь пошел в атаку и шокировал Джеррарда
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю