Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 17:46

Усман Нурмагомедов обратился к Махачеву после победы над Волкановски

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Ислама Махачев и Усман Нурмагомедов.
Фото Соцсети

Чемпион легкого веса Bellator Усман Нурмагомедов поздравил обладателя титула в легком дивизионе UFC и своего одноклубника Ислама Махачева с победой над Александром Волкановски.

«Лучший боец планеты. Это был отличный бой, самый конкурентный бой за всю карьеру Ислама, но без такой конкуренции не бывает и роста. Поздравляю тебя чемп, король P4P. Может, тебе прицелиться на еще один пояс?» — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

12 февраля утром по московскому времени Махачев победил Александра Волкановски единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 284 в австралийском Перте и защитил пояс в легком весе.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Усман Нурмагомедов
0
Читайте также
Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Материалы сюжета: Махачев — Волкановски: главный бой UFC 284 в Австралии
Хасбик поздравил Махачева с победой над Волкановски
Махно заявил, что у Царукяна вольная борьба на сумасшедшем уровне
Махно: «Для зрителей и организации Махачев интереснее, чем Хабиб»
Алексеева не видит смысла в реванше Махачев — Оливейра
Бадаев объяснил, почему судьи отдали Махачеву четвертый раунд в бою с Волкановски
Монсон: «Если Махачев продолжит в том же духе, то сможет стать величайшим»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Царукяна: «Это был не тот Махачев, который дрался с Оливейрой»

Тренер Армана Царукяна — о Волкановски: «Так вставать из-под Махачева не удавалось еще никому»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости